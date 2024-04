“Remeti ao secretário-geral da UGT um esclarecimento detalhado e fundamentado rebatendo todos os tópicos mencionados na comunicação do secretário-geral dos TSD, o qual foi acompanhado de um pedido para me ser dada a oportunidade de esclarecer o Secretariado Executivo da UGT na próxima reunião deste órgão”, que se realiza hoje, declarou Lina Lopes.

Num comunicado enviado à Lusa, a antiga deputada do PSD, que foi nomeada para o gabinete do vice-presidente da Assembleia da República Diogo Pacheco de Amorim (Chega), manifestou-se “surpreendida” pela tomada de posição dos TSD.

“Tendo trabalhado durante mais de 10 anos na UGT e tendo contribuído com todo o empenho e dinamismo para a persecução dos seus objetivos e tendo em consideração os princípios da UGT, designadamente, ‘a independência em relação ao Estado, ao patronato, às confissões religiosas e aos partidos políticos ou a quaisquer outras associações de natureza política’, estou certa de que o Secretário-Geral da UGT me irá conceder a oportunidade de esclarecer o assunto que o Secretário-Geral dos TSD levantou de forma tão inesperada”, sustentou.

Na domingo, os TSD veicularam, em comunicado, que a nomeação de Lina Lopes para o gabinete de Pacheco Amorim é uma situação de “uma gravidade extrema” porque ao ter sido uma escolha pessoal trata-se de “um grau de confiança política indesmentível na pessoa nomeada por parte de quem nomeia”.

A tomada de posição do executivo do Secretariado Nacional dos TSD, assinado pelo secretário-geral, Pedro Roque Oliveira, acrescenta que, segundo o seu conhecimento, esta decisão da antiga deputada do PSD “não foi antecedida por um qualquer tipo de informação ao Secretário-Geral dos TSD, nem à Presidente da UGT ou ao seu Secretário-geral”.

Perante estes factos, o executivo do Secretariado Nacional dos TSD reuniu-se para analisar o caso e foi decidido por unanimidade que “há uma quebra irreversível da confiança político-sindical, por parte dos TSD, na dirigente Lina Maria Cardoso Lopes”, cujo trabalho não merece qualquer avaliação negativa.

“Consequentemente solicitei ao Sr. Secretário-geral da UGT que possa propor a substituição no Secretariado Executivo da UGT da dirigente em questão”, acrescenta a mesma nota.

Foi ainda decidido dar conhecimento desta posição ao Conselho de Disciplina e Fiscalização Nacional dos TSD para “analisar o caso numa vertente jurídica”.

Na sequência do 14.º Congresso da UGT, os TSD, "por intermédio da sua tendência no seio daquela Central Sindical, indicaram um conjunto de dirigentes que, sob proposta do Secretário-Geral da UGT, foram eleitos para o Secretariado Executivo e que têm, naquele órgão, ajudado a assegurar o funcionamento da UGT e pugnado pela defesa dos seus valores e princípios", explica a mesma nota.

Lina Lopes foi deputada ao parlamento nas XIV e XV legislaturas, mas nas eleições de 10 de março caiu do sexto lugar que tinha ocupado em 2022 para penúltimo lugar na lista por Lisboa e não foi eleita.