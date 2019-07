O parque infantil será dividido por quatro faixas etárias, com equipamentos adequados às diferentes idades, referiu o vereador do Ambiente em maio do ano passado.

O equipamento irá estar dotado também de uma zona ajardinada, de uma cafetaria, "que depois será concessionada", e de casas de banho, ficando também apto para a realização de festas de aniversário.

Aquele parque aquático encerrou em 1993 após a morte de duas crianças, não tendo tido utilização posterior.

Chegou a atribuir-se a concessão a uma empresa privada para criar um parque temático, mas o projeto nunca avançou.