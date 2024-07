Corbyn foi eleito com 49,2% dos votos, uma diminuição em relação aos 64,3% obtidos em 2019, enquanto o candidato trabalhista Praful Nargund obteve 34,4% dos votos.

Corbyn, de 75 anos, representa aquele círculo desde 1983 e foi líder trabalhista entre 2015 e 2020, mas demitiu-se após a derrota nas legislativas de 2019 com o pior resultado do ‘Labour’ desde 1935.

Corbyn foi expulso dos Trabalhistas depois de anunciar que ia concorrer como independente, mas já estava suspenso desde 2020 por questionar o resultado de uma investigação sobre antissemitismo no partido.

Até agora, foram declarados os resultados de 169 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns que foram votos, tendo 130 sido conquistados pelo Partido Trabalhista, 18 pelo Partido Conservador, 16 pelos Liberais Democratas, dois pelo Partido Reformista, um independente e dois por outros partidos.

De acordo com projeções, o Partido Trabalhista vai ganhar as eleições legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, eleger 410 dos 650 deputados, enquanto o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, cai para 131 parlamentares.

O partido dos Liberais Democratas vai ser o terceiro com maior representação parlamentar, elegendo 61 deputados, ultrapassando o Partido Nacional Escocês (SNP), que desce para 10.

As projeções preveem que o Partido Reformista (Reform UK), antigo Partido do Brexit, vai eleger 13 deputados.

Os resultados finais deverão ser confirmados durante o dia, e um novo primeiro-ministro indigitado pelo rei Carlos III será encarregado de formar governo.