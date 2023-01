“Não vejo necessidade nenhuma de haver um novo Governo, o que os portugueses mais querem é estabilidade. A estabilidade é um valor importante e não se perde tempo. Se andarmos sempre a mudar, há uma descontinuidade de políticas. É um fator de entorpecimento da atividade política”, disse António Costa, que também comentou a revelação do ex-ministro Pedro Nuno Santos, que no final da última semana revelou que, afinal, tinha tido conhecimento da indemnização paga a Alexandra Reis, no valor de 500 mil euros, pela saída da TAP e até autorizado o pagamento.

"Sim, fiquei tão surpreendido como creio que agora ele próprio ao ter constatado que afinal tinha sabido e dado autorização", disse António Costa, falando aos jornalistas no final de uma sessão sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em Movimento em Carnaxide, concelho de Oeiras, sobre construção de nova habitação, António Costa defendeu a tese de que, neste caso referente à indemnização recebida pela ex-secretária de Estado Alexandra Reis no valor de meio milhão de euros, o Ministério das Finanças não foi informado.

Questionado sobre o facto de o ex-ministro das Infraestruturas ter agora assumido que conhecia essa indemnização e que também a autorizou, o líder do executivo disse ter ficado “tão surpreendido como – creio – o próprio”.

“No comunicado que divulgou, ele próprio se surpreendeu por ter agora constatado que afinal tinha sabido e dado autorização”, referiu, antes de procurar retirar o Ministério das Finanças desta questão.

“Já todos sabemos que Finanças não sabia, é um ponto sobre o qual não vale a pena haver qualquer tipo de insistência. O Ministério das Infraestruturas já disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, a TAP já disse que não comunicou ao Ministério das Finanças, presumindo que oi Ministério das Infraestruturas comunicaria, e o então ministro das Finanças, o professor João Leão, já veio publicamente dizer que desconhecia”, frisou António Costa.