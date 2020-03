António Costa começou por salientar que hoje é "um dia triste" face à notícia da primeira morte confirmada em Portugal pelo novo coronavírus. Mas, salientou o primeiro-ministro, o dia de hoje demonstrou "que temos de enfrentar este desafio, com a consciência que temos de dar tudo por tudo para salvar as vidas".

"As medidas têm de ser tomadas em função da necessidade concreta que existe em cada dia. É fundamental que as pessoas evitem ao máximo o contacto social, que possam estar o máximo de tempo possível em casa, mas é fundamental também que a vida continue".

Costa disse-o referindo-se, por exemplo, à classe jornalística ou aos agricultores. Interpelado por Rodrigo Guedes de Carvalho sobre se é fundamental uma loja de roupa estar aberta, o primeiro-ministro respondeu que "não é". "E é por isso que muitas têm tomado a opção de fechar", continuou.

"Temos tomado as medidas de encerramento de estabelecimentos que, pela sua natureza e pela grande aglomeração de pessoas que envolvem, aumenta muito o risco de contaminação. O caso das escolas, das discotecas dos bares. Temos procurar restringir a utilização de espaços onde o risco de contacto, se não for limitada a lotação, aumenta. Como nos restaurantes".

Sobre se estas medidas têm vindo a ser cumpridas, Costa responde que "tem vindo a acontecer", dando como exemplo os supermercados e uma farmácia onde hoje foi. "As formam fila cá foram e só podem entrar a conta gotas", disse.

Quando questionado sobre a evolução das medidas concretas, Costa recorreu ao desconhecimento associado ao vírus. "Perante um vírus que é novo, não tem havido ainda suficiente consenso científico e técnico para permitir decisões políticas seguras. O que os Governos têm procurado fazer é estabelecer um padrão relativamente comum".

Depois, o primeiro-ministro voltou a sublinhar a necessidade de "manter a capacidade da sociedade manter-se em funcionamento" para "assegurar as condições básicas de vida de todos". E isso, disse António Costa, "os portugueses têm feito com sentido de responsabilidade".

"O Governo deve intervir na margem do que é estritamente essencial", declarou. "Proibindo quando é essencial proibir, obrigando quando é necessário obrigar (...) Temos um quadro jurídico que nos permite ir escalando as medidas", acrescentou o primeiro-ministro sobre a necessidade da intervenção do Estado.

Sobre o estado de emergência, Costa lembra que "é uma medida extraordinariamente grave porque implica a suspensão de um leque que pode ser muito vasto de liberdades, direitos e garantias (...) As pessoas não têm bem a consciência do que é o estado de emergência". Mas, referiu, "se o PR considerar que é necessário [estado de emergência], o governo dará parecer favorável".

"Muitas pessoas têm falado em limitar a liberdade de circulação. Olhando a prazo, porque não estamos a falar de uma crise que durará suas semanas, é uma crise que durará alguns meses, poderemos ter situações inversas. Em que temos de ter meios legais para obrigar algumas determinadas empresas a funcionar, fazer requisição civil de pessoas de profissões que não estejam a trabalhar, poderemos ter de requisitar equipamento a entidades privadas ”, disse Costa

As pessoas devem ter consciência da gravidade, alertou o governante, acrescentando depois que "felizmente têm". "A decisão do PR de se colocar em quarentena voluntária foi particularmente inspiradora e instrutiva das responsabilidade que recai sobre cada um de nós", salientou o primeiro-ministro à SIC.

Sobre o Sistema Nacional de Saúde e sobre os materiais nos hospitais, o chefe do Governo disse se tem procurado reforçar as capacidades atuais com foco no "pior que possa vir a seguir". António Costa diz que tem dois milhões de máscaras de reserva estratégicas para responder a qualquer necessidade futura e garantiu que não há carência de ventiladores. “Estamos a reforçar porque estamos perante uma situação anormal. Temos 1.142 ventiladores para adultos, mas claro que não estão todos disponíveis".

O que está previsto, lembrou António Costa, é que o pico "continue a crescer até finais de abril (...) e nunca terminará antes do final de maio" e, por isso, Portugal tem de ter recursos para esse momento. "Temos de antecipar o imprevisto (...) há muitos fatores de incerteza", respondeu Costa a Rodrigo Guedes de Carvalho.

Sobre o fecho das fronteiras com Espanha, o pivot da SIC começou por questionar o primeiro-ministro sobre a falta de controlo nos aeroportos. Costa respondeu que, na União Europeia, apenas Itália "adoptou medidas de controlo, as outras autoridades de saúde consideraram que não era fiável nem eficaz".

"As recomendações da União Europeia (UE) só hoje apontam para passar a haver controlo nos voos extra-comunitários (...) Temos de agir responsavelmente no quadro da UE e os que não feito, têm feito mal", disse, de forma a garantir a integridade da UE e da liberdade de circulação. “Portugal e Espanha deram um grande exemplo. Fomos os primeiros a fechar fronteiras de uma forma organizada, coordenada e de acordo mútuo".

"Não há turismo. As fronteira continuarão abertas para mercadorias, para trabalhadores transfronteiriços (...) Turismo acabou,[esta medida] vigorará durante um mês e daqui a um mês haverá reavaliação", assegurou o primeiro-ministro.

A terminar, António Costa assegurou que esta terça-feira os ministros das Finanças e da Economia irão apresentar "um pacote muito forte de apoio à sustentação do emprego e do rendimentos das famílias". “A condição primeira para evitar este tsunami económico é garantir que não há quebras de rendimento e de emprego e sabemos que há setores duramente afetados", esclareceu.

Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Trata-se de um homem de 80 anos, que tinha "várias patologias associadas" e estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje com o vírus da pandemia Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

O Governo anunciou hoje o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar por razões profissionais.

Já tinham sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália, o país da Europa mais afetado.

Este domingo, Marcelo Rebelo de Sousa convocou uma reunião do Conselho de Estado para quarta-feira, para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

O Governo declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. Entre várias medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes.

Os governos regionais da Madeira e dos Açores decidiram impor um período de quarentena a todos os passageiros que aterrarem nos arquipélagos, enquanto o Governo da República desaconselhou as deslocações às ilhas.

Um total de 7.007 pessoas morreram devido a 175.530 casos de contaminação identificados em 145 países e territórios, desde o princípio da pandemia, em dezembro passado.

A seguir à China, que tem o maior número de mortes (3.213), a Itália é o país mais afetado, com 2.158 mortes em 27.980 casos relatados, o Irão, com 853 mortos em 14.991 casos, Espanha, com 309 mortos em 9.191 casos e França, com 127 mortos em 5.423 casos.