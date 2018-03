António Costa falava na Fundação Calouste Gulbenkian no final de um seminário subordinado ao tema “da ameaça à convivência: A proteção das comunidades em cenário de incêndios rural” – uma iniciativa da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema Integrado de Fogos Rurais.

Na sua intervenção, feita de improviso e que se estendeu por cerca de 30 minutos, o primeiro-ministro apontou três fatores estruturais de extrema gravidade para a floresta nacional – fatores esses que, para aumentar a dimensão dos problemas, disse entrecruzarem-se: As alterações climáticas, o desordenamento florestal e o despovoamento do interior do território nacional.

Nas soluções de curto prazo, para além dos investimentos em prevenção e em meios de combate aos incêndios, o líder do executivo falou também num desafio que se coloca sobretudo ao nível das populações.

“A existência de uma consciência e de uma cultura de segurança no quotidiano das comunidades é absolutamente vital para todas as populações que lá habitam. É uma ilusão que é possível ter, seja um bombeiro voluntário ou um profissional, seja um militar das Forças Armadas ou um da GNR, à porta de cada um no dia em que exista um incêndio. Isso não existiu, não existe, nem existirá”, advertiu o primeiro-ministro.

Ou seja, de acordo com António Costa, ao mesmo tempo em que o Estado tem de fazer um trabalho de fundo em termos de ordenamento e dinamização económica da floresta, de melhoria das condições de vigilância e de investimentos em meios de combate, devem também ser criadas a par, no curto prazo, as condições para uma maior resiliência das comunidades rurais.