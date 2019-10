O secretário-geral do Partido Socialista (PS) e cabeça de lista por Lisboa, António Costa, participa num comício no âmbito da campanha eleitoral para as eleições legislativas 2019, Guimarães, 28 de setembro de 2019. MÁRIO CRUZ/LUSA

© 2019 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.