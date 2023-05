No final de um discurso em francês na sessão de abertura do Fórum Económico Portugal-Argélia, que decorreu hoje em Lisboa, António Costa dirigiu-se em português aos empresários nacionais para salientar que o crescimento da economia portuguesa tem sido “muito suportado” no investimento das empresas e na sua "dinâmica exportadora".

A economia portuguesa é hoje “claramente uma economia competitiva, internacionalizada, fortemente virada para o exterior e só isso explica que, pela primeira vez na nossa história, 50% do nosso Produto Interno Bruto (PIB) tenha sido de exportações”, declarou, referindo-se ao ano de 2022.

Costa sublinhou que esse nível de exportações foi atingido num ano “em que o PIB não foi pequeno”, tendo crescido 6,7%, “o terceiro maior crescimento em toda a União Europeia”, e acrescentou que, no primeiro semestre deste ano, o país mantém “um forte ritmo de crescimento”.

“Portanto, aquilo que há a fazer, quando as coisas correm bem, é não mudar de caminho, prosseguir nesse caminho, procurar percorrer esse caminho com mais energia, com mais força, com mais determinação”, disse.

Abordando depois a presença de empresários argelinos no Fórum Económico Portugal-Argélia, António Costa destacou que a Argélia é a “quarta maior economia africana” e apelou a que as empresas portuguesas aproveitem a oportunidade de se desenvolver nesse mercado.

“Aquilo que devemos compreender é que temos as portas abertas para termos uma nova oportunidade de reforçar a vossa capacidade de crescer, significa de o país se desenvolver, ser mais próspero, maior gerador de emprego e de melhores rendimentos e prosperidade”, disse, tendo o Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, a ouvi-lo na plateia.