Costa adiantou que o Conselho de Ministros vai esta quinta-feira aprovar a extensão do cabaz de bens alimentares com IVA zero até ao final do ano. De recordar que a medida do IVA Zero já tinha sido anunciada em julho e o ministro das Finanças, Fernando Medina, tinha admitido inclusive analisar a extensão da isenção do IVA do cabaz de bens alimentares essenciais para 2024.

António Costa voltou a afirmar que o objetivo é cortar dois milhões de euros até 2027 no IRS, deixando também um recado a Luís Montenegro, atual líder do PSD, criticando as "soluções mágicas" deste.