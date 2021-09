António Costa transmitiu estas posições em conferência na sede nacional do PS, em Lisboa, depois de interrogado várias vezes sobre a provável derrota do seu partido em Lisboa, câmara que vencia desde 2007.

“Gosto muito de Lisboa, voto em Lisboa, mas o país não é só Lisboa”, declarou o secretário-geral do PS.

De acordo com António Costa, se algum cartão foi mostrado pelos eleitores, “é que há uma vitória nacional do PS”.

“Penso que o país deseja uma continuidade da mudança política iniciada em 2015”, sustentou.