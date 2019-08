"Os serviços mínimos estão a ser assegurados, está tudo dentro da normalidade", afirmou o primeiro-ministro à saída de um ‘briefing’ com a Proteção Civil.

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) disse anteriormente que os motoristas iam deixar de cumprir serviços mínimos por considerar que o Governo e as empresas não estão a cumprir o direito à greve.

O primeiro-ministro considerou que “o melhor que se pode desejar neste momento é que as partes aproveitem para fazer negociações e ultrapassar” este conflito, lembrando que, mesmo com serviços mínimos cumpridos, a greve não deixará de afetar a vida das pessoas e a economia do país.

Ainda sobre a possibilidade de avançar com uma requisição civil, António Costa disse que o desejo do Governo é não ter “de fazer mais do que o que já foi feito”.

“Temos as nossas instituições preparadas para o que der e vier”, indicou, defendendo que a mobilização das forças de segurança serve para evitar "situações de conflito" e assegurar a paz e a ordem.

O primeiro-ministro afirmou também que não foi ainda necessário recorrer a nenhum elemento das forças de segurança ou Forças Armadas para conduzir viaturas, destacando a “normalidade” do primeiro dia de greve dos motoristas,

“Há a registar como muito positivo os serviços mínimos estarem a ser cumpridos (...). Tudo decorre com normalidade, o que felizmente não tornou necessário que seja decretada a requisição civil. Até agora não foi necessário empenhar um único elemento das forças de segurança ou das Forças Armadas para conduzir qualquer viatura”, afirmou António Costa aos jornalistas.

Os motoristas de matérias perigosas avisaram hoje de manhã que iam deixar de cumprir os serviços mínimos.