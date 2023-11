O primeiro-ministro apelou hoje à prevenção e denúncia da violência que atinge mulheres por todo o mundo, tendo o presidente da Assembleia da República pedido uma ação coletiva para acabar com todas as formas de violência contra as mulheres.

Através das redes sociais, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos, assinalaram ambos o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que hoje se celebra. "No Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, reforçamos a importância de prevenir e denunciar a violência que atinge mulheres por todo o mundo", referiu António Costa. Segundo o primeiro-ministro, "esta é uma luta diária e coletiva contra a agressão e o medo, contra o silêncio e a desculpa". Já Augusto Santos Silva considerou que a "prevalência de desigualdades, discriminação e misoginia que perpetua a violência contra as mulheres, é uma grave violação dos direitos humanos" com impacto não apenas nas vítimas, mas em toda a sociedade. "Hoje e todos os dias exige-se a defesa intransigente dos direitos humanos e ação coletiva para eliminar todas as formas de violência contra as mulheres", apelou. Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha assinalado Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e anunciado que o Palácio de Belém se voltará a iluminar de laranja, simbolicamente, em apoio a esta causa.