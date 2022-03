O chefe de Governo português é um dos oradores convidados da Semana Parlamentar Europeia, que teve início na terça-feira, e que reúne deputados europeus e nacionais e outras personalidades para discutir questões económicas, orçamentais, laborais e sociais.

Os debates centram-se no impacto da pandemia da covid-19 e na implementação dos planos nacionais de recuperação e resiliência, assim como na reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento e nos novos recursos próprios (fontes de financiamento) da UE.

António Costa, que, enquanto presidente em exercício do Conselho da UE no primeiro semestre de 2021, durante a presidência portuguesa, assinou o regulamento que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência com o então presidente do Parlamento, David Sassoli, falecido em janeiro passado, vai intervir como orador principal numa sessão precisamente dedicada ao principal instrumento do plano de recuperação europeu, intitulada “Lições para o futuro”.

O debate ocorre numa altura em que vários Estados-membros reclamam um novo plano de recuperação europeu para fazer face à crise provocada pela guerra na Ucrânia e pela subida dos preços da energia.

Depois da sua intervenção, a ter lugar às 09:00 locais (08:00 de Lisboa), o primeiro-ministro terá uma reunião bilateral com a nova presidente da assembleia, a maltesa Roberta Metsola, às 12:15, estando prevista de seguida uma conferência de imprensa conjunta.