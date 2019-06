“Pessoalmente, entendo que vale a pena ir ao encontro daquilo que é o pedido do Parlamento Europeu”, disse António Costa, que há muito defende que o ‘candidato principal’ dos Socialistas Europeus, o holandês Frans Timmermans, é o único capaz de reunir as maiorias necessárias (tanto no Conselho como no assembleia), sobretudo depois de hoje os grupos socialista (S&D) e liberal (Renovar a Europa) no Parlamento Europeu terem ‘confirmado’ que não aprovarão o nome do ‘spitzenkandidat’ do Partido Popular Europeu, Manfred Weber.

No caso de os 28 optarem por outra metodologia – e nada nos Tratados força o Conselho a seguir o modelo dos ‘candidatos principais’ -, Costa comentou que opções não faltarão, “entre os 500 milhões de cidadãos europeus”, mas considerou que o objetivo de chegar a um acordo rapidamente tornar-se-á ainda mais difícil.

“Se não nos mantivermos fiéis àquilo que é o pedido do Parlamento Europeu de escolher entre aqueles que se apresentaram às eleições como candidatos, bom, a partir daí, creio que entre os 500 milhões de cidadãos europeus não faltarão soluções, mas tornará necessariamente a tarefa bastante mais difícil do que escolher entre três”, concluiu.