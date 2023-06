O primeiro-ministro abre hoje no Funchal as Jornadas Parlamentares do PS, que se destinam a preparar o debate sobre o estado da nação, em 19 de julho, e as eleições regionais da Madeira em setembro ou outubro.

Além de António Costa, nas Jornadas Parlamentares do PS, que se prolongam até terça-feira, vão estar presentes os ministros da Economia, António Costa Silva, do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, bem como o ex-secretário-geral da UGT Carlos Silva.

“Com estas jornadas parlamentares, também estaremos em fase de lançamento de uma avaliação sobre o estado da nação. Durante este mês, teremos um conjunto de atividades que chegarão até ao debate sobre o estado da nação”, declarou aos jornalistas o líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias.

Até ao final da presente sessão legislativa, Eurico Brilhante Dias referiu que o objetivo da sua bancada passará por “vincar os aspetos que levaram a que este ano a economia portuguesa crescesse, o emprego aumentasse e o desemprego baixasse, com as exportações a atingirem nível recorde, o mesmo se passando com o investimento direto estrangeiro”.

Já no que respeita à realização de eleições regionais na Madeira em setembro ou outubro, o presidente do Grupo Parlamentar do PS assumiu que os socialistas madeirenses “vão em breve enfrentar um importante embate eleitoral”.

“O Grupo Parlamentar do PS há muitos anos que não vai à Madeira. Estão reunidas as condições para voltar à Madeira nesta circunstância”, considerou o presidente da bancada socialista.

Hoje, no jantar de abertura das jornadas, que têm como lema “Um crescimento justo e solidário”, além de António Costa, discursam Eurico Brilhante Dias, e o presidente do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves.

Na segunda-feira, de manhã, os deputados do PS realizam visitas a empresas, instituições e territórios da Região Autónoma da Madeira.

De tarde, os deputados dividem-se em dois grupos: Um participará no debate sobre “Desenvolvimento Regional: Economia, Turismo, Cultura, apoios aos mais jovens e aos mais idosos”, na Universidade da Madeira; o outro grupo realiza visitas a projetos financiados por fundos europeus na Região Autónoma da Madeira.

“Entre domingo e terça-feira, estaremos em todos os municípios da Madeira. Estaremos no Hospital da Madeira, que é uma das grandes decisões da Assembleia da República, por iniciativa do Grupo Parlamentar do PS e por decisão do Governo, cofinanciado com recursos da República”, sustentou Eurico Brilhante Dias.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu na quarta-feira os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional da Madeira sobre a data das eleições regionais deste ano, que deverão realizar-se em setembro ou outubro.

Em ano de eleições regionais da Madeira, também o PSD já realizou jornadas parlamentares no Funchal, entre 22 e 23 de maio.

De acordo com a Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, as eleições regionais terão de se realizar entre dia 22 de setembro e 14 de outubro e serão marcadas pelo Presidente da República com a antecedência mínima de 60 dias (ou, em caso de dissolução, com a antecedência mínima de 55 dias).

O PSD e o CDS-PP já anunciaram que vão concorrer juntos, renovando a coligação que governa a região desde 2019.

Atualmente, o PSD tem 21 dos 47 deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, o CDS-PP três, o PS 19, o JPP três e o PCP tem um deputado.