"Foi há pouco anunciado pelo Dr. Eduardo Cabrita que ele solicitou hoje a sua exoneração das suas funções de ministro da Administração Interna e eu aceitei o seu pedido de exoneração", disse António Costa em declarações aos jornalistas, à margem de uma sessão empresarial.

"Já tive oportunidade de comunicar ao senhor presidente da República e oportunamente designarei uma personalidade para substituir o Dr. Eduardo Cabrita", apontou o primeiro-ministro, que aproveitou o momento para "agradecer estes seis anos de colaboração enquanto ministro adjunto e ministro da Administração Interna".

O nome escolhido ocupará o cargo enquanto o Governo estiver em funções, ou seja, até às eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022.

António Costa destacou os "resultados e os ganhos em termos de segurança que o país teve ao longo dos últimos quatro anos, expressos em especial devido ao trabalho das forças de segurança na redução dos índices de criminalidade e também graças ao esforço dos cidadãos e da Proteção Civil em termos de diminuição do número de incêndios e de área ardida".

Segundo o primeiro-ministro, Cabrita aguardou "o tempo da justiça e tendo havendo hoje a conclusão de uma fase importante, a do inquérito da acusação", entendeu que "devia cessar as suas funções".

O chefe do executivo precisou ainda que foi Eduardo Cabrita que pediu a exoneração, na sequência da acusação de homicídio por negligência do Ministério Público ao seu motorista pelo atropelamento mortal de um trabalhador da autoestrada A6, em junho deste ano.

"Agora a justiça seguirá o seu caminho, naturalmente apurando definitivamente, exercendo-se o direito do contraditório, o que haverá ou não a sancionar", apontou.

"Seja quem seja que cometa alguma ilegalidade não está acima da lei e as autoridades judiciárias investigam. Provavelmente nem sempre com a rapidez que se gostaria, seguramente porque as formalidades do estado de direito exigem mais tempo dos noticiários de telejornal, mas o estado de direito faz-se também do respeito pelas regras que existem e que devem ser cumpridas, acrescentou António Costa.