Aos jornalistas, o primeiro-ministro, que falava após o lançamento da nova travessia sobre o Douro e a extensão do Metro do Porto, revela que foi vacinado com o fármaco da AstraZeneca.

"Toda a evidência científica demonstra que vacina é segura e efetiva. Digo isto com a tranquilidade de eu próprio estar a ser vacinado e já ter tomado a primeira dose da AstraZeneca", disse aos jornalistas. "Aguardo, aliás, com ansiedade a minha segunda dose em maio", acrescentou. Numa mensagem claramente dedicada a quem tomou a primeira dose desta vacina, bem como aos portugueses que veem agora adiada a sua vacinação, Costa sublinhou que tem a "convicção de que tudo se vai esclarecer", o primeiro-ministro reforçou a ideia de que "anseia" a segunda dose para "ficar com a imunidade mais reforçada". O primeiro-ministro reforçou, depois, que a decisão do Governo português foi preventiva, recordando que a OMS está a fazer uma reavaliação dos dados conhecidos, bem como a Agência Europeia do Medicamento (EMA). Uma posição em linha com o que foi dito, em conferência de imprensa, esta segunda-feira pela Direção Geral da Saúde e Infarmed. "Faz sentido suspender durante três ou quatro dias para que, depois, o processo possa decorrer", disse o primeiro-ministro aos jornalistas após o lançamento da nova travessia sobre o Douro e a extensão do Metro do Porto. Costa pede para quem, como ele, tomou a primeira dose, se mantenha "tranquilos e confiantes". Aos que aguardam a vacina pediu "um pouco mais de calma". Espanha, Itália, Alemanha, França, Noruega, Áustria, Estónia, Lituânia, Letónia, Luxemburgo e Dinamarca, além de outros países, incluindo fora da Europa, já interromperam por "precaução" o uso da vacina da AstraZeneca, após relatos de casos graves de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas com doses do fármaco da AstraZeneca. Já foram administradas em Portugal cerca de 400 mil vacinas da AstraZeneca e vão ficar agora em armazém cerca de 200 mil doses.