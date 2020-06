No prefácio do livro “Fotografias Lentas do Diabo na Cama”, editado em 2014 pela Arcádia, Pedro Santos Guerreiro, antigo diretor do semanário Expresso, diz que, na poesia, “o António liberta a imensa força devagar". Nela "há beijos, muitos beijos (beijos-mulher), há aromas, há silêncios, há olhos fechados que pensam o sabor da beleza”, escreve Santos Guerreiro, sublinhando que “António Costa Silva escreve muito sobre a palavra ordenando neste fascínio o seu próprio lugar na poesia”.

“Gramática, sílabas, linguagem, dactilografia, "palavras-perfume", "palavras-passado", sempre a busca pelo conhecimento da palavra, sempre o amor pela palavra, a palavra íntima, inteira, a palavra primitiva. "A verdade à espera de cada verso" - disse ele”.

Nesse mesmo livro, nas primeiras páginas, salta à vista um poema, “Bié-Chão”. Tem Angola, astronomia de pernas para o ar e a palavra. É assim:

Bié-Chão

O chão tem uma gramática

Como a alma tem um canto.

Junto letras raízes

Caules que me traduzem,

Capítulos do tempo.

A terra feita de sílabas.

Sílabas que adivinham,

E adivinham-me.

O chão tem uma linguagem.

Trajecto de raízes

O cachimbo de Kota Venâncio

O voo das viuvinhas

Caminhos à beira da lagoa

Tarde velha de horizontes

Relâmpagos em fúria

A toupeira escondida

Entre quintal e água

Frases vestidas de luz

O relógio da casa grande do avô,

Alpendre do mundo.

O chão,

Sempre o chão a chamar-me,

Do fundo do tempo.

créditos: JOSÉ SENA GOULÃO / LUSA

Quando é que passámos a ter outro António Costa na ordem do dia?

No último sábado, dia 30 de maio, o semanário Expresso imprimia uma primeira página com o título: Costa chama ‘independente’ para salvar a economia. O ‘independente’ era, claro está, António Costa Silva.

No dia seguinte, o primeiro-ministro confirmava o convite feito ao gestor da Partex em nota enviada à Agência Lusa. O texto dizia que o convite fora aceite "como contributo cívico e ‘pro bono'" e que o gestor tem estado a trabalhar nessa missão nas últimas semanas, "enquanto os membros do Governo estão concentrados, nesta fase, no Programa de Estabilização Económica e Social e no Orçamento Suplementar".

"O objetivo é este trabalho preparatório estar concluído quando o Governo aprovar o Orçamento Suplementar" - dia 12 de junho -, altura em que o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, assumirá "a direção da elaboração do Programa de Recuperação", acrescenta o gabinete de António Costa.

O programa, recorde-se, terá por base os até 26,3 mil milhões de euros que Portugal poderá vir a receber do Fundo de Recuperação da União Europeia.

Finalmente, esta quarta-feira foi publicado em Diário da República o despacho que designa o gestor António Costa Silva para coordenar os trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030, não auferindo de qualquer remuneração ou abono.

Porquê António Costa Silva?

Segundo palavras dos próprios, António Costa e António Costa Silva nunca se tinham cruzado nas suas vidas até ao surgimento deste convite. O mais perto que terão estado terá sido há dois anos, em 2018, quando Costa Silva entrou em discórdia com o executivo de então por discordar da decisão tomada em relação à exploração de gás e petróleo no Algarve, tendo mesmo afirmado que “não vale a pena” investir em Portugal, que “tem uma fraquíssima inteligência estratégica”.

Segundo o despacho publicado, é sublinhada a “idoneidade, experiência e competências” do professor catedrático do Instituto Superior Técnico. Na exposição de motivos relativa à designação de António Costa Silva, o Governo aponta "a situação económica e financeira mundial gerada pela pandemia da doença covid-19 e os seus reflexos e consequências na sociedade, os quais têm implicado a adoção de diversas medidas ao nível nacional e no plano da União Europeia".

Para a escolha do presidente do executivo da Partex e docente universitário, o executivo invoca também "a orientação da União Europeia no sentido de a estratégia de recuperação económica assentar em planos de recuperação nacionais, alicerçados no investimento e nas reformas prioritárias, no quadro do Semestre Europeu, alinhados com os programas operacionais e os planos nacionais de energia e clima e da transição digital".

Neste contexto, o Governo defende então que "tal estratégia deve ser trabalhada em torno da elaboração de um plano específico que verse transversalmente sobre a recuperação do tecido económico e social, de forma articulada com a resposta imediata da União Europeia a esta crise económica, financeira e social, bem como com o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027".

Ainda na exposição de motivos deste diploma, o executivo socialista realça "a importância de, perante a conjuntura gerada pela pandemia da doença covid-19, as medidas estruturais adotadas pelo Governo, nomeadamente o Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030, a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, o Programa Nacional de Investimentos 2030 e o Plano de Ação para a Transição Digital, carecerem de reavaliação e reorientação estratégicas".

No debate quinzenal, que aconteceu esta quarta-feira, o primeiro-ministro defendeu, perante a oposição, a importância de, “quem está no exercício de funções políticas, seja capaz de ouvir para lá da bolha político-mediática, chamar à colaboração especialistas, técnicos porque têm uma visão fora da caixa que muitas vez nos ajudam a refletir".

Como foram as reações?

Bloco de Esquerda: “O senhor primeiro-ministro é aconselhado por quem acha que pode fazer esse trabalho, é livre de o escolher. O Bloco de Esquerda, naturalmente, negoceia com membros do Governo, como fez até agora e como mandam, aliás, as regras da boa transparência da nossa democracia” - Catarina Martins

CDS: "Para discutir o plano de recuperação económica do país, o CDS conta reunir com Costa e Siza, e não com Costa Silva. O primeiro-ministro pode escolher com quem é que os seus ministros se aconselham, mas em matéria de governação do país, o CDS deve falar com o Governo e não com quem o Governo fala" - nota do partido

PAN: "Face a esta decisão do Governo, o PAN afirma-se, como até aqui, disponível para se reunir com o Governo através do senhor primeiro-ministro ou dos ministros ou secretários de Estado setoriais, que são quem tem legitimidade democrática e assume a responsabilidade política pelas suas decisões, manifestando contudo, desde já, a nossa indisponibilidade para nos reunirmos com alguém que se apresente nas negociações como ‘paraministro'” - André Silva.

PSD: "Se Governo quer fazer um plano a longo prazo de desenvolvimento estratégicos da economia portuguesa, acho bem. Quem é que chama a colaborar? Não é da minha conta. Desde que depois o relacionamento direto não seja com essa pessoa" - Rui Rio

PCP: “O Governo pode rodear-se de assessores, de especialistas - está no seu direito - mas estamos a falar do relacionamento institucional, da sede (Assembleia da República) onde as coisas vão ser discutidas e resolvidas. Entendemos que deve ser sempre alguém do Governo” - Jerónimo de Sousa

Joacine Katar Moreira: ““Parece claro que o primeiro-ministro [o socialista António Costa] está a tentar voltar aos 'tempos áureos' em que grandes investimentos em infraestruturas dinamizavam economias assentes na exploração dos combustíveis fósseis”

Chega: “A escolha de António Costa Silva para conselheiro governamental é, no mínimo, caricata: o maior Governo da história de Portugal não tem gente competente para preparar um programa de recuperação económica? Temos de ir buscar fora do Governo? Que estão lá a fazer então os ministros da Economia e das Finanças?” - André Ventura

Iniciativa Liberal: Requereu a audição parlamentar urgente de António Costa Silva. No requerimento, o deputado único João Cotrim Figueiredo considera que “estas matérias são verdadeiramente definidoras do futuro de Portugal, pelo que o seu escrutínio não deve ser deixado fora da Assembleia da República”.

O que é que defende António Costa e Silva?

Assume-se como um homem que vem da esquerda, mas recusa intenções de ingressar no governo, assumindo apenas um contributo cívico. Desde que foi designado pelo primeiro-ministro para coordenar os trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030 que António Costa e Silva tem-se desdobrado em entrevistas.

Na primeira de todas, à RTP, disse ter escrito, “mais ou menos, o plano na cabeça” e que depois, em dois dias, o meteu no papel. Nesse documento ficaram desde logo estabelecidos alguns dos eixos estratégicos" que Costa e Silva considera "muito importante discutir", entre os quais a reindustrialização e assentes na ideia de que "o país tem recursos e deve apostar nesses recursos".

O plano de Costa e Silva assenta em duas fases: numa primeira , a curto prazo, proteger o emprego e salvar a economia, numa segunda, a médio prazo, transformar a economia, modernizando-a e tornando-a mais sustentável.

O homem da confiança do primeiro-ministro quer "apostar nas infraestruturas físicas do país, modernizá-las todas", "qualificar a rede viária", "construir um hub portuário", rever a gestão das redes energéticas e do ambiente, assim como a distribuição de água.

No que toca ao segundo eixo abordado, Costa e Silva abordou as infraestruturas digitais. O gestor quer "acelerar a transição digital", "estender a fibra ótica a todo o território nacional" e "aumentar as competências digitais" da população, sobretudo na Função Pública, e incluindo ainda "um grande programa para as pequenas e médias empresas".

O terceiro eixo passa pelo reforço e qualificação do Serviço Nacional de Saúde, passando por "apostar em equipamentos, em recursos humanos e ver todo o sistema de assistência da saúde", que pode ser "potenciada".

O plano é para 10 anos e tem como primeiro objetivo "salvar a economia e proteger o emprego", através de "uma intervenção forte do Estado". "Esta crise mostrou que o papel do Estado tem de ser revalorizado", referiu e aconselhou de imediato ter "mais Estado na Economia", adiantando que este "é o último protetor de todo o tipo de ameaças".

"Não podemos deixar que empresas que podem ser rentáveis se afundem e entrem em estado de coma", referiu.

À TSF disse que o que pretende é uma transição e não uma revolução e voltou a abordar a questão que ficou a pairar na esfera de discussão pública: a dimensão do papel do Estado na economia e no mercado. "Os mercados são máquinas fantásticas de inovação, competição e criação de novas ideias, mas isto tem de ser combinado com o Estado, que tem de ser regulador, e nesta fase interventor no sentido de capitalizar as empresas".

António Costa Silva destacou também o papel que o povo português pode ter para a superação da crise, um povo "absolutamente extraordinário a responder às situações de anormalidade", que se "reinventa, improvisa, é capaz de ser criativo" e que depois, quando regressamos à normalidade, é "medíocre". "É isso que nos perde", diz, pedindo que a atitude perante a adversidade seja também transportada para o pós-crise.