Os seis líderes da UE, que estão a negociar os cargos de topo da UE, concordaram que Ursula von der Leyen, da Alemanha, António Costa, de Portugal, e Kaja Kallas, da Estónia, devem ficar com os cargos mais altos da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e do serviço de política externa, de acordo com cinco funcionários da UE. A informação foi avançada pelo jornal Politico e noticiada pela CNN.

O nome dos três candidatos será avaliado na cimeira de quinta-feira.

Em atualização