Portugal venceu a Bélgica por 40 – 30 em jogo do grupo B do Rugby Europe Championship (REC 2025), torneio europeu de qualificação para o campeonato do mundo a decorrer na Austrália, em 2027. Um triunfo (seleção nacional vencia ao intervalo por 26-20) que deixa os lobos com as portas abertas do Mundial 2027.

Para garantir, desde já, a histórica terceira presença no campeonato do mundo de râguebi, basta aos lobos apenas mais uma vitória no REC, nos dois jogos que faltam disputar da fase de grupos – Alemanha, dia 9, em Lisboa e Roménia, dia 15, fora.

Isto porque, o novo modelo do campeonato da Europa, torneio regional disputado a uma só volta e que envolve oito nações divididas em dois grupos, apura diretamente quatro países e abre espaço a uma quinta seleção para disputar o torneio de repescagem, em novembro.

No estádio do Restelo, perante cerca de sete mil espetadores, dois ensaios madrugadores (Jordi Moura e Rodrigo Marta, responsáveis cada qual por um par de toques de meta dos seis marcados pelos lobos) mostraram as reais intenções do XV liderado por Simon Mannix: ganhar vantagem nos jogos em casa e resolver o apuramento antes da viagem até à Roménia (venceu a Alemanha na partida de abertura), adversário direto na conquista das duas vagas para a Austrália.

O triunfo com ponto de bónus ofensivo parecia bem encaminhado, Portugal chegou a ter uma vantagem de 20 pontos (40-20), mas terminou de forma sofrida diante os belgas (3 ensaios) que entraram nos últimos cinco minutos da partida a 10 pontos de distância (40-30) e em superioridade numérica, devido ao amarelo de José Madeira.

A seleção nacional 16.ª do ranking mundial, recebe a Alemanha (31.º) dia 9, no estádio do Restelo.