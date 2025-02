Depois de uma primeira metade sem qualquer golo, os vimaranenses, que interromperam uma série de sete jogos sem vencer, adiantaram-se aos 55 minutos, por Samu, tendo ampliado aos 78, através de Telmo Arcanjo, perante um AVS que tinha vencido na ronda anterior, mas voltou aos desaires.

Com este triunfo, o Vitória sobe provisoriamente ao sétimo lugar, com 29 pontos, a um do Casa Pia, sexto, enquanto o AVS é para já 15.º, com 18 pontos, um posto acima da zona de descida.