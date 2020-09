"Uma máscara produzida pela indústria portuguesa protege-nos contra a pandemia, mas protege também os empregos daqueles que trabalham na indústria têxtil e as empresas. Por isso uma máscara portuguesa são um 3 em 1: protegem o ambiente, a nossa saúde e o emprego daqueles que trabalham na indústria", explicou António Costa em declarações aos jornalistas, nos jardins de São Bento.

"Utilizemos estas máscaras. Há para todos os gostos e feitios. Umas mais coloridas, outras mais sóbrias, umas com mais design, outras com menos design, mas todas nos protegem contra a covid-19, todas protegem a nossa economia e o ambiente", acrescentou.

Tendo ao seu lado o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado, o primeiro-ministro, na sua breve intervenção, começou por agradecer "o enorme esforço de readaptação à nova realidade" deste setor produtivo nacional ao longo dos meses de pandemia da covid-19.

"Estamos perante uma muito dura realidade de quebra de mercado e às vezes de quebra de fornecedores. Mas [o setor] conseguiu reinventar-se, produzindo algo que é hoje absolutamente indispensável à vida do quotidiano dos cidadãos: As máscaras e os equipamentos de proteção individual para profissionais do setor da saúde, ou de outros setores em que esses mesmos equipamentos são vitais", referiu António Costa.

