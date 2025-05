Uma torre inclinada no interior da província espanhola de Burgos tem captado a atenção de curiosos e apaixonados pela natureza. O motivo? Um colossal ninho de cegonha branca, com cerca de dois metros de altura e possivelmente uma tonelada de peso, está empoleirado precariamente no topo da construção, conta o El País.

A história tem-se espalhado pelas redes sociais, transformando o local num ponto de atração inesperado na região da Arlanza, entre Lerma e Quintanilla del Agua.

A construção, outrora usada para extrair água de um poço e irrigar os campos agrícolas da zona, começou a inclinar-se poucos anos após a compra da propriedade por Nicolás Serna, agricultor local, em 2015.

A estrutura, feita de tijolo, começou a ceder e já foi reforçada — com cabos de aço e betão — , mas o seu futuro continua incerto.

O ninho, constituído por três camadas sobrepostas construídas por várias gerações de cegonhas, continua a ser habitado. No topo, observa-se a mãe a vigiar os seus filhotes.

Pensa-se que seja um dos maiores ninhos de cegonha conhecidos em Espanha — e até está a ser considerado património natural que merece ser preservado, inclusive como atração turística da região. Resta saber se é possível.