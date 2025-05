O presidente da Assembleia da República salientou as "décadas de paz" no continente europeu, mas também alerta que é preciso agir em defesa da paz na Ucrânia e pelo alargamento e reforma do projeto europeu.

“Celebramos o Dia da Europa, celebramos 80 anos do fim da II Guerra Mundial no teatro europeu. Esta data recorda-nos o valor de uma Europa unida”, escreveu José Pedro Aguiar-Branco numa mensagem que hoje publicou nas redes sociais. Na sua mensagem, o presidente do parlamento defende que “o sonho europeu” transformou o continente europeu e que “décadas de paz, desenvolvimento económico e coesão social não teriam sido possíveis sem um projeto político partilhado”. “Mas honrar o passado é preparar o futuro. E é preciso agir: Na paz na Ucrânia, no alargamento e reforma do projeto europeu, na competitividade da economia, na justiça social”, advertiu. José Pedro Aguiar-Branco acentuou depois que os povos europeus esperam que seja construída “uma Europa mais forte, mais justa e mais unida, que possa inspirar as próximas gerações”. “É esse o nosso desafio”, acrescentou. Também hoje, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado refere que se completam 75 anos da “Declaração Schuman”, momento fundador do projeto de paz europeu. Segundo o Presidente da República, “com todas as suas imperfeições, a construção europeia tem sido globalmente um sucesso para os seus cidadãos e para o mundo, como é reconhecido por uma maioria de europeus”. Nesta nota, o Presidente da República refere também que fez na quinta-feira “80 anos que terminou a II Guerra Mundial na Europa” e assinala que agora “outra terrível guerra assola o território europeu, com a agressão da Rússia à Ucrânia”.