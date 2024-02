De acordo com a SIC Notícias as aulas começaram a 20 de fevereiro e terminam em julho deste ano, estando António Costa inscrito na pós-graduação Contencioso Contratual, Mediação e Arbitragem, na Faculdade de Direito da Universidade Católica, em Lisboa.

A aula inaugural, em regime pós-laboral, aconteceu na última terça-feira, sabendo-se também que o curso tem um total de 82 horas e é destinado a juristas e não juristas.

Na de apresentação presente no site da Católica propõe-se uma “abordagem interdisciplinar e com forte componente prática, de figuras e regimes jurídicos habitualmente convocados em cenários de contencioso".

Sabe-se ainda que cada módulo inicia com uma “Aula inaugural” e encerra com uma “mesa redonda” integrada por juristas com relevante experiência prática na resolução de litígios.