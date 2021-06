De acordo com o relatório, esta quarta-feira apresentado, a percentagem de adultos portugueses que não terminaram o ensino secundário (47,8%) é mais do dobro da média europeia (21,6%), o salário médio real dos jovens licenciados caiu 17% entre 2010 e 2018, e os portugueses licenciados ganham, em média, mais 750 euros do que aqueles que só têm o ensino secundário.

No seu primeiro evento anual — nove meses após o seu lançamento —, a Fundação José Neves (FJN) torna público o "Estado da Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal", um documento que "analisa a transformação destes indicadores em Portugal na última década e o impacto recente da pandemia Covid-19".

Produzida em conjunto com investigadores da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro, com base em dados do INE, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Brighter Future, entre outras fontes, o "Estado da Nação" conclui ainda que as mulheres são mais qualificadas do que os homens, mas que "a disparidade salarial continua a penalizá-las independentemente do nível de educação e área de estudo". Em média, os homens licenciados ganham mais 38% do que as mulheres com o mesmo grau de ensino, o que também se verifica nos restantes níveis de escolaridade: mais 32% nos mestrados e mais 28% no ensino secundário.

Em comunicado, Carlos Oliveira, Presidente Executivo da FJN, destaca que "a informação do relatório permite a todos os portugueses, e em particular aos agentes da educação, ao Governo, às instituições de ensino e à própria FJN, tomarem decisões sustentadas em factos e agirem de forma alinhada com aquelas que são as exigências de uma sociedade e de um mercado de trabalho em transformação acelerada".

Relativamente ao impacto da pandemia, os dados do relatório demonstram que a Covid-19 "acelerou o potencial de desigualdade em termos de idades e qualificações". De acordo com a primeira edição do documento da Fundação José Neves, o emprego mais penalizado foi o dos jovens, dos menos qualificados e dos trabalhadores de alguns setores de atividade, como alojamento, restauração, agricultura e serviços administrativos.

O neurocientista português António Damásio, o cantor canadiano Bryan Adams e a apresentadora Fátima Lopes são apenas alguns dos oradores de um painel diversificado, num evento onde será ainda conhecido o programa de desenvolvimento pessoal da Fundação, o 29k FJN.

O lançamento da primeira edição do "Estado da Nação" poderá ser acompanhado em direto, a partir das 14h30, na plataforma digital da fundação (https://joseneves.org/), nas redes sociais da FJN (YouTube, Facebook e Linkedin) e no Sapo Vídeos.