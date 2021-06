Em comunicado, a Fundação José Neves e a 29k explicam que o programa, baseado "em ciência e combina tecnologia e psicologia", "promove a ligação entre as pessoas e a partilha de experiências de uma forma enriquecedora e motivadora".

De acordo com a FJN, a 29k FJN foi comprovada "cientificamente por psicólogos e investigadores da Universidade de Harvard (EUA), da Universidade de Londres (Inglaterra), do Instituto Karolinska (Suécia) e da Escola de Medicina da Universidade do Minho", e oferece cursos de desenvolvimento pessoal, em formato de vídeo, meditação áudio, e exercícios.

Catarina Furtado, Fátima Lopes, Luís Portela (Fundação Bial), Paula Amorim (Grupo Amorim) José Neves e Carlos Oliveira são os representantes do programa 29k FJN e participam em vários dos cursos disponibilizados, sobre temáticas como stress, ansiedade, resiliência, amor-próprio, relações e valores.

A aplicação 29k FJN está disponível download gratuito para iOS e Android.

“Acreditamos que o desenvolvimento pessoal tem o poder de mudar e transformar o mundo. É por isso que a dimensão humana está inscrita na Fundação desde o primeiro momento, no seu quarto pilar. A pandemia só veio demonstrar a importância do autoconhecimento para atingirmos todo o nosso potencial e alcançarmos uma vida plena, feliz e equilibrada”, destaca José Neves em comunicado.

A aplicação 29k FJN é lançada no primeiro no evento anual da FJN, esta quarta-feira, a partir das 14h30, com transmissão em direto na plataforma digital da fundação (https://joseneves.org/), nas redes sociais da FJN (YouTube, Facebook e Linkedin) e no Sapo Vídeos.

O evento, que conta com oradores como António Damásio e Bryan Adams, será também marcado pela apresentação da primeira edição do relatório "Estado da Nação" sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal, onde se analisa a transformação destas dimensões na última década e o impacto recente da pandemia Covid-19.