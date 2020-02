"A pergunta já não é 'o que estamos a fazer?', a pergunta é 'quando terminamos o que estamos a fazer?', explicitou António Ramalho.

O gestor lembrou que o Mecanismo de Capital Contingente [MCC] ao dispor do banco até 2026, com um teto máximo de recurso ao Fundo de Resolução bancário de 3,89 mil milhões de euros, depende das circunstâncias das contas anuais do banco.

"O modelo é de contingência, não é um modelo de prestações fixas. Desde a primeira hora, o nível de capitalização seria inevitável", reconheceu o gestor, não vendo "nenhuma surpresa nas necessidades de capital do banco".

PS quer ouvir presidente do Novo Banco no parlamento

O Partido Socialista pediu esta sexta-feira a audição, no parlamento, do presidente do Novo Banco para explicar os resultados da insituição, que registou prejuízos de 1.058,8 milhões de euros em 2019, uma diminuição face ao ano anterior.

Segundo o texto do requerimento do PS, a "atividade recorrente do banco está a dar lucro, tendo apresentado um resultado líquido positivo de cerca de 177 milhões de euros, estando daqui excluídos os efeitos das imparidades relacionadas com o Banco Espírito Santo".

Dessa forma, confirmam-se "as expectativas de ser necessário um novo recurso ao mecanismo de capital contingente, iniciado em 2017, no valor de 1.037 milhões de euros", valor adiantado na comissão de Orçamento, na quarta-feira, pelo presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos.

António Ramalho disse que a maior preocupação da sua equipa "é a valorização dos 25% [do Fundo de Resolução] e dos 75% [da Lone Star] que fazem parte da composição acionista do banco".

Em 2017, no âmbito da venda de 75% do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star (o Fundo de Resolução tem os restantes 25%), o Estado fez um acordo de capital contingente que prevê a recapitalização do banco pelo Fundo de Resolução (entidade da esfera do Estado gerido pelo Banco de Portugal) para cobrir falhas no capital geradas pelos ativos tóxicos com que o Novo Banco ficou do BES (crédito malparado ou imóveis).

No total, segundo esse acordo, o Fundo de Resolução bancário pode injetar 3,89 mil milhões de euros no Novo Banco até 2026.

Referentes a 2017 e 2018, o Novo Banco já recebeu 1.941 milhões de euros.

No Orçamento do Estado para 2020, está prevista a recapitalização do Novo Banco em 600 milhões de euros este ano, mas o montante autorizado de empréstimos do Tesouro ao Fundo de Resolução ascende aos 850 milhões de euros.