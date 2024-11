A operadora de energia ucraniana DTEK anunciou hoje que se registaram "cortes de energia de emergência" na região de Kiev e em duas regiões do leste do país, após um ataque russo à rede energética do país.

Além dos cortes de energia de emergência na região da capital, foram atingidas as regiões de Donetsk e de Dnipropetrovsk, escreveu a empresa na rede social Telegram. Anteriormente, o ministro da Energia, German Galushchenko, anunciou que estava em curso um “ataque massivo da Rússia ao sistema elétrico”, segundo a agência AFP. As forças russas estavam “a atacar as instalações de produção e transmissão de eletricidade em toda a Ucrânia”, afirmou. Os jornalistas da AFP ouviram explosões nas primeiras horas da manhã em Kiev e perto de Sloviansk, na região de Donetsk. O chefe da diplomacia ucraniana, Andriï Sybiga, também disse hoje, citado pela AFP, que a Ucrânia está a sofrer “um dos maiores” ataques aéreos lançados pela Rússia, uma vez que está a ser alvo de ataques contra as suas infra-estruturas energéticas. “A Rússia lançou um dos seus maiores ataques aéreos: drones e mísseis contra cidades pacíficas, civis adormecidos e infra-estruturas essenciais”, afirmou Sybiga. A Rússia, ao intensificar os seus ataques com drones e mísseis, destruiu metade da capacidade energética da Ucrânia, segundo o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Kiev pede aos seus parceiros ocidentais que a ajudem a reconstruir a sua rede de eletricidade, um projeto que exige grandes investimentos, e que lhe forneçam mais equipamento de defesa aérea para combater os bombardeamentos russos. A Ucrânia está a enfrentar grandes cortes de energia, o que faz temer um inverno rigoroso.