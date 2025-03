Os dois países prosseguem com os combates enquanto trocam acusações mútuas de inviabilizarem as tentativas de chegar a um acordo de cessar-fogo e de alcançar a paz.

A Rússia reivindicou hoje a responsabilidade pela captura de duas aldeias no leste e sul da Ucrânia, continuando os seus avanços na linha de frente, à medida que os esforços para alcançar um cessar-fogo abrangente solicitado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump vacilam.

De acordo com o relatório diário do Ministério da Defesa russo, as forças de Moscovo capturaram a aldeia de Chtchebraki, na região sul de Zaporijjia, e a aldeia de Panteleimonivka, na região leste de Donetsk.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky informou, por sua vez, que a Rússia lançou mais de 170 drones sobre a Ucrânia, durante a noite de sexta-feira para hoje, atingindo alvos nas regiões de Dnipropetrovsk, Kiev, Soumy, Kharkiv e Khmelnytsky.

A Força Aérea ucraniana e as autoridades da região de Dnipropetrovsk informaram hoje que as forças de defesa ucranianas conseguiram abater 94 do total de 172 drones.

Segundo Zelensky, quatro pessoas foram mortas em Dnipro, onde o ataque atingiu um complexo hoteleiro, e 21 ficaram feridas, incluindo uma mulher grávida.

“A Rússia está a fazer pouco dos esforços de manutenção da paz em todo o mundo. Está a arrastar a guerra e a espalhar o terror porque continua a não sentir qualquer pressão real”, denunciou Zelensky.

Por sua vez, a Rússia denunciou hoje que as tropas ucranianas atacaram com morteiros centrais de painéis de energia solar na parte da região ucraniana de Kherson controlada pelas forças de Moscovo, em violação da chamada “trégua energética”.

“Por maldade, estupidez e desejo de prejudicar as iniciativas de paz, as Forças Armadas da Ucrânia estão a atacar com morteiros as centrais de energia solar na região de Kherson”, escreveu no Telgram o governador do território instalado por Moscovo, Vladimir Saldo.

Saldo acrescentou que estes ataques não têm qualquer significado militar e não afetam seriamente o fornecimento de eletricidade na região, mas “constituem uma violação flagrante dos acordos sobre a moratória dos ataques às infraestruturas energéticas”.

Há várias semanas que os Estados Unidos tentam negociar separadamente com Kiev e Moscovo um cessar-fogo no Mar Negro e nos ataques contra as infraestruturas energéticas na Ucrânia e na Rússia.

Embora os dois países tenham concordado, em princípio, com estas tréguas, a sua aplicação continua pouco clara e Kiev e Moscovo acusam-se mutuamente de tentar inviabilizá-las.

Na quinta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, levantou a ideia de uma “administração de transição” para a Ucrânia, sob a égide da ONU, uma opção que implica a saída de Volodymyr Zelensky, antes de quaisquer negociações sobre um acordo de paz.