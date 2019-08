“A situação está fora de controlo. Escapa à nossa capacidade”, afirma Óscar Camps num vídeo gravado numa lancha frente ao navio humanitário “Open Arms”, gerido pela organização não-governamental espanhola como mesmo nome.

“A partir de hoje não nos podemos sentir responsáveis nem garantir a segurança dos 134 migrantes e dos 19 voluntários da tripulação que estão sequestrados no ‘Open Arms’, porque já é impossível manter a calma. A qualquer momento pode acontecer um motim e nós não o poderemos travar”, alertou.

“Há 100 maneiras de se automutilar numa embarcação como o ‘Open Arms’ e 100 maneiras de se suicidar a bordo. Já não temos capacidade nem podemos detê-los, muito menos controlar estas 134 pessoas”, disse, repetindo que as pessoas resgatadas têm “necessidade extrema” de assistência, assim como os voluntários, todos há 16 dias no mar.

Camps disse que na sexta-feira comunicou esta situação ao chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, à chanceler alemã, Angela Merkel, ao Presidente francês, Emmanuel Macron, ao presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e “a todas as autoridades italianas”.