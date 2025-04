Nenhum dos passageiros sofreu ferimentos e todos saíram em segurança, explicou Aniceto Soares , diretor financeiro do Grupo ETE – CV Interilhas, em declarações aos jornalistas, junto ao quebra-mar onde o navio encalhou, a poucos metros do cais, no porto da Praia.

A situação desenrolou-se durante “a viagem habitual para a ilha do Fogo”, a cerca de 120 quilómetros, referiu.

“No percurso, foi identificada uma avaria no navio que não permitia continuar a viagem em segurança, decidindo-se regressar para o porto da Praia. À chegada, houve uma falha de gerador e perdemos controlo da máquina principal”, descreveu.

O navio está encostado aos rochedos que formam o quebra-mar junto à estrada marginal do porto da Praia, rochedos por entre os quais foi aberta a escada de acesso ao navio, permitindo a saída de todos os passageiros.

A carga, que inclui várias viaturas, continua a bordo.

A prioridade é “fazer uma avaliação da integridade do navio”, com mergulhadores a verificaram o casco, referiu Aniceto Soares.

“Assim que terminar a avaliação e a maré subir”, o Liberdadi deverá ser rebocado para o porto, altura em que deverá ser reaberta a zona de carga para ser retirada.

A CV Interilhas remete para depois da avaliação em curso quaisquer informações sobre reparação do navio ou substituição da viagem.

Sidney Moreno, 39 anos, era uma dos passageiros que viajava em trabalho para a ilha do Fogo, quando receberam o aviso de que “o navio não estava bem” e de que era necessário regressar à capital para o reparar, descreveu à Lusa.

“Ao fazer marcha a ré para o barco chegar à rampa, para descermos do navio, todas as pessoas começaram a assustar-se, a perguntar: porque é que o barco não estava a conseguir virar”, disse à Lusa.

“Eu assustei-me e outras pessoas também. O navio ia para uma rocha, como seria o impacto, mas uma senhora pediu para nos acalmarmos”, acrescentou.

Segundo referiu, os passageiros sofreram “um susto” ao encalhar, mas a saída decorreu em segurança.

“Ainda estamos aqui [no porto da Praia]. Estão a ver se vão negociar com um outro navio para viajarmos à noite. Estão numa reunião agora”, concluiu.