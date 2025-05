Desde o 'apagão' elétrico de 28 de abril que Portugal não importa eletricidade de Espanha, medida adotada no âmbito do "processo de estabilização" do sistema elétrico, sendo que a partir de quinta-feira a ligação é parcialmente restabelecida, estando limitada a 1.000 MW, no sentido importador.

Em 28 de abril, um corte generalizado no abastecimento elétrico deixou Portugal continental, Espanha e Andorra praticamente sem eletricidade, bem como uma parte do território de França.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

A Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade anunciou a criação de um comité para investigar as causas deste apagão, que classificou como “excecional e grave”, e que deixou Portugal e Espanha às escuras.