No entanto, Maria Van Kerkhove assegurou que o trabalho da OMS com os cientistas norte-americanos continua diariamente "através de redes internacionais de colaboração de gestão clínica, desenvolvimento de vacinas, terapêuticas, modelos matemáticas, prevenção de infeções e controlo de riscos sanitários".

Assim, a ligação da OMS aos EUA continuará com os cientistas "do Centro de Controlo de Doenças, do Instituto Nacional de Saúde", tal como acontece com outros países, indicou.

"Essa é uma das nossas forças como organização", declarou, acrescentando que a comunidade científica e médica norte-americana faz "grandes contribuições individuais e coletivas para a saúde global".

O diretor executivo do programa de emergências sanitárias da OMS, Michael Ryan, referiu que "essas instituições e indivíduos trabalham todos para a saúde global para garantir uma melhoria das experiências, resultados e sobrevivência de todos os seres humanos".