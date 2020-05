O plano de segurança visa "apoiar motoristas, utilizadores, restaurantes e parceiros de entrega que optam por continuar a utilizar as aplicações Uber e Uber Eats", adiantou a empresa.

Além da distribuição de material de proteção contra a covid-19, a Uber apostou no lançamento de nova tecnologia de segurança nas aplicações, nomeadamente um sistema inteligente de verificação facial, um ‘checklist online' para motoristas, para parceiros de entrega Uber Eats e para utilizadores de viagens Uber, e um ‘feedback' de segurança e higiene.

Entre as medidas que a empresa Uber vai continuar a adotar, no âmbito da situação de pandemia da covid-19 em Portugal, destacam-se o apoio a motoristas em caso de quarentena ou diagnóstico da doença, a restrição de lotação e de acesso ao banco dianteiro, a comunicação frequente e relevante das regras de segurança, o apoio à adoção de medidas de higiene e segurança e as entregas de refeições sem contacto.