r os efeitos do aumento do custo de vida e da elevada inflação.

Para registar e manter atualizado o seu IBAN junto da Segurança Social Direta basta entrar na sua conta privada no portal e, em seguida, passar com o ponteiro em “Perfil” e clicar no campo “Conta bancária”. Depois, deve registar o IBAN com as informações solicitadas, ou atualizar os dados já existentes.

No total, assumindo um agregado familiar com uma única criança, irá receber um complemento de 45 euros, equivalente a 15 euros com retroativos pelos primeiros três meses de 2023. Este valor será pago enquanto complemento ao abono familiar a quem já tem direito. Se o agregado contar com duas crianças ou jovens, o valor passa para 90 euros, ou 135 euros se forem três filhos.

Cada criança até ao 4.º escalão pode contar com um total de 180 euros ao longo de 2023, sendo que os próximos pagamentos serão feitos em junho, agosto e novembro.