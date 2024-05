A falar depois da declaração do primeiro-ministro, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos saudou a decisão do Governo português, afirmando ser muito importante para si próprio, mas sobretudo para o país.

“Saudamos a decisão e queremos dar nota do apoio inequívoco do PS”, afirmou. Questionado sobre se tinha havido contactos com o executivo previamente, o líder do PS respondeu que foi ouvido e que essa “articulação aconteceu”.