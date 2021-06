A propósito da inauguração do novo Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, parte do projeto de requalificação da Praça de Espanha, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, comentou a situação vivida pela cidade de Lisboa este sábado, em que foram proibidos festejos dos Santos Populares devido à pandemia mas a Iniciativa Liberal organizou um um arraial comício, ocupando o Largo Vitorino Damásio, em Santos.

Considerando que o partido político agiu ao abrigo da lei das manifestações para contornar as proibições, o autarca considera que a IL fez "uma utilização alterada da daquilo que a lei prevê".

"Foi utilizada da maneira que se viu por um partido político, que atuou em exceção e de forma contrária ao que vimos por toda a cidade", disse Fernando Medina, afirmando que a IL "decidiu dar um sinal contrário, não cumprindo as regras da DGS, não se preocupando sequer com isso, procurando achar que faria de uma manifestação um festejo à revelia de qualquer regra."

"Esse comportamento ficou com esse partido", atirou Medina, destacando, ao invés, o comportamento dos lisboetas, que em larga medida não aderiram a festejos por terem compreendido "a exigência do momento, a importância de fazermos mais um esforço até a vacinação estar mais ampliada por não propagar a doença, com o sacrifício de todos".

Medina quis então deixar palavras de agradecimento aos cidadãos de Lisboa, às coletividades, às associações e também às forças de segurança pela noite ter decorrido dentro da normalidade. "Num momento que a pandemia dá sinais de crescimento na cidade de Lisboa, o que vimos foi um comportamento absolutamente exemplar da generalidade das pessoas que contiveram a sua natural vontade de festejo dos santos populares por um bem maior, que é a nossa saúde”.

Apesar de a Câmara Municipal de Lisboa ter cancelado os festejos tradicionais dos santos populares e de as autoridades de saúde terem emitido um parecer desfavorável, a Iniciativa Liberal agendou um arraial comício para hoje à tarde, ocupando o Largo Vitorino Damásio, em Santos, com dezenas de mesas, quiosques de venda de bebidas, assim como quatro generosos assadores para sardinhas e bifanas.

Num parecer a que a agência Lusa teve acesso, o Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, António Carlos da Silva, mostrou-se “desfavorável relativamente a todas as atividades que extravasem o referido comício político”, defendendo que “atendendo ao princípio de precaução em saúde pública, e pela situação epidemiológica atual na cidade de Lisboa, a mesma não deverá ocorrer e ser adiada”.

O arraial decorreu ao final da tarde, com a presença de algumas centenas de pessoas, entre apoiantes da Iniciativa Liberal, turistas estrangeiros e outros cidadãos anónimos.