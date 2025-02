"Em 2024, foram apreendidas 11 039 contrafações de notas em Portugal, o que representa 2% do total apreendido no Eurosistema. A quantidade de contrafações é residual quando comparada com os cerca de 30 mil milhões de notas de euro em circulação", diz o Banco de Portugal.

"As denominações mais apreendidas foram as de 20 e 10 euros, representando 64,1% das notas contrafeitas apreendidas em Portugal". Por sua vez, o número de notas falsas de 100 e 200 euros reduziu, depois de "um número anormalmente elevado de apreensões" em 2023.

"Todas as contrafações apreendidas poderiam ter sido identificadas utilizando o método 'Tocar ― Observar ― Inclinar'. É importante que os utilizadores verifiquem as notas quando as recebem, uma vez que as contrafações não são reembolsadas nem podem ser utilizadas em pagamentos (a passagem de nota contrafeita constitui crime)", explica o Banco de Portuga.

O que é o método "Tocar ― Observar ― Inclinar"?

Tocar:

Toque na nota e sinta a textura e firmeza do papel de algodão, bem como a rugosidade nos elementos impressos em relevo: as iniciais do BCE, o pórtico ou janela, a denominação e as marcas táteis.

Observar:

Observe as notas de euro à transparência (contra uma fonte de luz) e verifique a presença das marcas de água, do filete de segurança, da janela com retrato (nas notas 20, 50, 100 e 200 euros, da série Europa) e do registo frente/verso (apenas nas notas da série 1).

Inclinar (e verificar):

Série Europa

A banda holográfica com retrato, que exibe o retrato de Europa (figura mitológica grega), o símbolo euro, o motivo arquitetónico e o valor da nota. Nas notas de 100 e 200 euros, a banda holográfica apresenta ainda o holograma-satélite e o símbolo euro de grande dimensão;

O número esmeralda, que apresenta um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente. Dependendo do ângulo de observação, o número muda de cor, passando de verde-esmeralda a azul-escuro. Nas notas de 100 e 200 euros o número esmeralda exibe ainda símbolos euros no seu interior.

A janela com retrato, nas notas de 20, 50, 100 e 200 euros que exibe na frente linhas multicolores em redor dos algarismos representativos do valor da nota (20 e 50 euros) ou do símbolo euro (nas notas de 100 e 200 euros) e, no verso, em todas as denominações, vários algarismos multicolores representativos do valor da nota;

O holograma-satélite está presente nas notas de 100 e 200 euros. Este holograma exibe vários símbolos euro que se movem em torno dos algarismos representativos do valor da nota. Quando expostos à luz direta os símbolos euro tornam-se mais nítidos.

2. Série 1

O elemento holográfico e elemento que muda de cor (nas notas de 50, 100, 200 e 500 euros);

Banda holográfica e banda iridescente (nas notas de 5, 10 e 20 euros).

O que fazer se identificar dinheiro falso?

"Se suspeitar da genuinidade de uma nota, contacte as autoridades competentes, polícias, bancos comerciais ou o Banco de Portugal, que apoia as autoridades judiciais e policiais no combate à contrafação", é adiantado.