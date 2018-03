As quantidades de cocaína e de haxixe apreendidas em Portugal no ano passado subiram 162% e 116,3%, respetivamente, enquanto as de heroína e de ecstasy reduziram, indica o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2017.

Em comparação com 2016, registou-se um aumento da quantidade de cocaína e de haxixe apreendidos pelas autoridades e uma diminuição da heroína e do ecstasy: menos 15,3% e menos 89%, respetivamente. Quanto ao número de apreensões efetuadas, houve menos 109,7% de ecstasy, num total de 585 quilos, menos 48,7% de haxixe (6.917 quilos), menos 39,8% de cocaína (1.576 quilos) e menos 33,7% (1.024 quilos) de heroína. Partilhar