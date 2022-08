A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu até esta semana 14 toneladas de cocaína, o recorde da década. De acordo com o Diário de Notícias, que avança com estes números, a quantidade apreendida valeria, ao preço médio de mercado, cerca de 700 milhões de euros.

O número recorde deste ano não supera, no entanto, as 36 toneladas apreendidas no ano de 2006.

As apreensões acontecem sobretudo por via marítima, em veleiros e em contentores que chegam aos portos.

Para Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), Portugal "é, essencialmente um ponto de passagem. Não é a principal porta de entrada".

Desde início do ano que as apreensões de grande dimensão se sucedem, a mais recente tem dias. A Polícia Judiciária deteve seis homens no porto de Leixões, em Matosinhos, que tentavam trazer para Portugal 1.110 quilos de cocaína dissimulada numa carga oriunda de um país sul-americano. Segundo a PJ, a droga, com elevado grau de pureza, seria suficiente para a produção de mais 11.100.000 doses individuais.