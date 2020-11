A notícia da morte do apresentador de Jeopardy! foi confirmada na conta oficial do programa no Twitter.

Na publicação nas redes sociais, na conta do programa Jeopardy!, pode ler-se que o apresentador "faleceu pacificamente em casa esta manhã, rodeado por familiares e amigos". Jeopardy! é um concurso televisivo norte-americano criado na década de 1960 que teve como apresentador desde 1984 Alex Trebek. Durante a emissão são efetuadas questões ao concorrente, com curiosidades, que estão divididas em várias categorias. No tweet, lê-se ainda um agradecimento ao apresentador: "Obrigado, Alex".