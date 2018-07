Segundo a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, citada em nota de imprensa, o projeto LIFE, que irá permitir investir cerca de 1,8 milhões de euros, “possibilitará reforçar as populações naturais das espécies, ao mesmo tempo que irá reduzir as suas ameaças”.

O projeto, de acordo com Marta Guerreiro, que falava em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na conferência “10 anos dos Parques Naturais nos Açores”, estará focado nas ilhas do Pico, Faial e em São Jorge, com trabalhos de conservação que abrangem todos os sítios das Rede Natura 2000.

A governante referiu que os Parques Naturais de Ilha “constituem a unidade de gestão de base da Rede de Áreas Protegidas dos Açores, abrangendo todas as áreas classificadas de cada uma das ilhas”.

“A consolidação dos Parques Naturais de Ilha, promovendo uma gestão integrada e coerente de todas as zonas consideradas fulcrais para a conservação da natureza, veio conferir maior notoriedade ao património natural dos Açores e foi acompanhada pela implementação e reforço de uma ampla rede regional de centros de visitação e interpretação ambiental, espalhada por todas as ilhas”, disse.