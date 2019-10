No documento, a Comissão Europeia assinala também que “a Suécia enfrentou a pior época de incêndios em toda a história do país” em 2018, tendo registado a segunda maior área ardida da UE - 21.605 hectares ardidos em 74 incêndios -, uma situação “invulgar para um país do norte”.

Entre os países com maior área ardida no ano passado estão também Itália (147 incêndios e 14.649 hectares), Espanha (104 incêndios, 12.793 hectares) e Reino Unido (79 incêndios, 18.032 hectares).

Outra das conclusões do relatório – que analisou não só incêndios na Europa, como também no Médio Oriente e no Norte de África – é que, “apesar de a área ardida total ter sido inferior à dos anos anteriores, registaram-se temperaturas acima da média no centro e no norte da Europa durante a maior parte do verão”.

“Esta situação criou condições que contribuíram para a ignição e a propagação de incêndios florestais, causando elevadas perdas económicas e ambientais”, justifica a Comissão Europeia.

Uma destas consequências foi o facto de os ecossistemas da rede Natura 2000, que albergam espécies vegetais e animais ameaçadas, terem perdido 50.000 hectares em incêndios, o equivalente a 36% da área total ardida em 2018, adianta Bruxelas.

O relatório anual sobre fogos florestais dá ainda conta de que, este ano, a época de incêndios começou mais cedo “devido a condições secas e ventosas e temperaturas elevadas”, com as ocorrências registadas em março a serem “superior à média de um ano inteiro na última década”.