A associação ambientalista Quercus denunciou no dia 30 de outubro que, sem o conhecimento do ICNF, foi efetuado o corte de “mais de um milhar" de azinheiras de grande porte, na Herdade do Ramalho, que se estende pelos concelhos de Avis e de Sousel, no distrito de Portalegre, para ser instalado um olival intensivo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o ICNF explica que, na sequência da denúncia de operações de abate ilegal, elementos daquele serviço deslocaram-se ao terreno, tendo constatado que “existiu, de facto”, um corte de azinheiras e sobreiros, “sem a necessária autorização”, estando nesta altura a ser “contabilizada” a área e número de árvores afetadas.

“Por outro lado, foram detetadas mobilizações de solos, afetando o sistema radicular de azinheiras / sobreiros existentes, situação cujo levantamento integral está em curso”, lê-se ainda no documento.

A confirmarem-se os factos, o ICNF alerta que será aplicado o quadro sancionatório previsto na legislação de proteção da azinheira / sobreiro, que inclui contraordenações puníveis com coimas cujo valor “poderá atingir os 150 mil euros, embargo de trabalhos e reposição da situação anterior”.