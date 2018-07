Ao ser questionado pela CDU sobre a anunciada saída do Porto da ANMP, Rui Moreira adiantou não se conformar “de forma alguma” com o acordo. “Se a Associação Nacional de Municípios Portugueses está a fazer fretes, fará fretes sem a nossa participação”, sublinhou.

O anúnciou foi feito pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, durante a Assembleia Municipal do Porto, na segunda-feira à noite.

“Não nos interessa fazer parte de uma associação que nas costas dos municípios faz acordos”, reiterou.

Para o deputado comunista Rui Sá, “não resta ao Porto outra posição senão manifestar a sua discordância”, e disse estar “disponível para apoiar as diligências que venham a ser efetuadas para a ANMP inverter a sua posição”.

“Não nos parece aceitável que sejam transferidas competências sem o acompanhamento dos meios necessários para que os municípios possam desempenhar essas funções”, entendeu.

Rui Sá disse não estar de acordo com a saída do Porto da ANMP, apesar de ser importante “fazer-se ouvir” nesta matéria.

Também por considerar que abandonar a associação não será a resposta adequada, Pedro Braga de Carvalho, do PS, questionou se não haverá possibilidade institucional para serem colocadas questões nos plenários da associação.

“Em que medida acha que o Porto fica melhor servido, saindo da associação do que ali se manter e discutir o funcionamento da mesma”, perguntou.

A deputada do BE Susana Constante Pereira considerou precipitada a decisão de sair da ANMP e salientou a importância do assunto: “Falar de descentralização é falar do que são as funções do Estado”, afirmou.

O social-democrata Francisco Carrapatoso não manifestou opinião, mas entendeu que o debate deve ser feito “mais tarde” com outros dados e outros conhecimentos de causa.

Já André Noronha, eleito pelo movimento independente de Rui Moreira, sustentou não ser razoável que a ANMP envie o documento aos municípios só depois de o remeter para o Governo.

“É uma desconsideração, não se faz”, disse.

Municípios discutem hoje quatro diplomas sobre descentralização administrativa



A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) deverá pronunciar-se hoje sobre quatro diplomas setoriais do Governo relacionados com a descentralização administrativa, em áreas como a Educação, Cultura, Justiça e Proteção Animal e Segurança nos Alimentos.

O Conselho Diretivo da ANMP, que reúne no salão nobre da Câmara de Elvas, no distrito de Portalegre, vai ainda discutir três projetos de lei, do PCP, Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista “Os Verdes” relacionados com a reposição de freguesias.

A ANMP deu por encerrado, na passada terça-feira, o processo negocial com o Governo sobre descentralização e finanças locais e garantiu um aumento de dois a 10% das verbas a transferir para as autarquias.

Segundo um levantamento do gabinete do secretário de Estado das Autarquias Locais sobre os impactos financeiros da descentralização, a que a Lusa teve acesso, admite-se a transferência do Orçamento do Estado para o Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD) de 889,7 milhões de euros e receitas potenciais de 71 milhões, totalizando 960,7 milhões de euros.

No documento enviado à ANMP, as transferências repartem-se por 797,8 milhões para a área da Educação, 83 milhões para a Saúde, 7,6 milhões para Habitação e 1,1 milhões para a Cultura, de acordo com dados apurados por cada ministério.

Na área da Educação, os montantes das transferências destinam-se a despesas com pessoal (não docente), instalações e equipamentos, apoio e complementos educativos.

Ainda no setor da Educação, estima-se que as autarquias assumam a responsabilidade por 43.262 funcionários, 996 estabelecimentos e 3.552 edifícios, enquanto na Saúde se prevê a transferência de 1.847 funcionários.

Na Cultura, os municípios passam a assumir os encargos com pessoal, entre outras despesas.

No decorrer da ordem de trabalhos do Conselho Diretivo da ANMP vai também ser debatida a proposta de autorização legislativa e projeto de Decreto-Lei que estabelece as normas a que deve obedecer a realização do XVI Recenseamento Geral da População e do VI Recenseamento Geral da Habitação.

As responsabilidades financeiras dos eleitos locais, ordem de pagamentos e um debate sobre a Associação Nacional de Assembleias Municipais, são outros dos temas que estão na agenda.

Antes da ordem de trabalhos, o Conselho Diretivo da ANMP vai ainda reunir, pelas 10:00, com a estrutura de missão das comemorações do quinto centenário da circum-navegação, comandada pelo navegador Fernão de Magalhães.