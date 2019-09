O esclarecimento surge na sequência da intervenção do presidente da Câmara da Póvoa do Varzim, Aires Pereira, que considera "inaceitável" que a esta altura ainda não se tenha fechado uma data para o lançamento do concurso para o transporte público rodoviário na Área Metropolitana do Porto (AMP), que visa substituir as concessões em vigor em vários concelhos.

"Tem de se fechar uma data para esta brincadeira, porque nós continuamos a enganar as pessoas a dizer que vai abrir concurso, vai abrir concurso, andamos nisto há um ano. Precisa de ser assumida aqui uma responsabilidade no sentido de ou é ou não é", defendeu.

De acordo com o primeiro secretário da AMP, Mário Rui Soares, o concurso deverá ser lançado no em outubro, depois de validado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), uma data que o autarca de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, que presidiu à reunião do CmP de hoje, disse ter dificuldades em acreditar que vai ser cumprida.

Mário Rui Soares adiantou que o caderno de encargos está concluído há mais de dois meses, explicando que é "a parte jurídica" que está a "arrastar" a conclusão do processo.