"Até ao momento, o TIP aguarda o pedido de emissão dos títulos Sub13", apontou o agrupamento quando questionado pela Lusa.

A mesma fonte esclareceu ainda que o pedido é enviado pela AMP, cabendo depois ao agrupamento a emissão dos títulos.

A situação foi denunciada quarta-feira pelo presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, que numa carta endereçada ao primeiro-ministro questionava porque o tótulo não está disponível em todos os municípios da AMP, exceção feita ao município do Porto.

Em resposta à Lusa, a AMP diz ter "conhecimento dos atrasos que estão a decorrer", estando "a colaborar de forma a agilizar todo o processo e minimizar eventuais problemas para a população".

Acrescenta que, nos casos em que não for possível a aplicação deste procedimento, "a emissão dos Passes Sub13 será efetuada da forma habitual, através dos pontos de venda Andante a partir da data de 15 de outubro, necessitando os requerentes deste passe de apresentar uma declaração da escola a atestar que não beneficiam de transporte escolar gratuito".

Numa nota publicada no dia 28 de agosto na pagina oficial do "Andante", explica-se que "para aderir ao Sub13 basta solicitar o formulário de adesão Sub13 no Estabelecimento de Ensino do aluno ou no Município de residência e entregar posteriormente, no mesmo local, o formulário preenchido, a fotografia e o comprovativo de pagamento do cartão Andante no valor de seis euros (caso ainda não tenha o cartão Andante prateado normal)".