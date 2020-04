Na sexta-feira vários prisioneiros deste estabelecimento prisional, que alberga cerca de 2.200 detidos, subiram ao telhado com os rostos cobertos e utilizando armas improvisadas, para reclamar o acesso ao regime de prisão domiciliária ou medidas de proteção, por recearem a propagação da pandemia dentro daquela prisão.

O motim durou cerca de nove horas, não tendo as autoridades locais reportado a existência de feridos.

O protesto terminou depois de os representantes dos prisioneiros terem concordado em se reunirem hoje com as autoridades para discutirem as suas preocupações e receios sobre o risco de propagação da covid-19, segundo indicaram fontes do Ministério da Justiça, citadas pela agência AFP.

“Recusamo-nos a morrer na prisão” e “uma liberdade vigiada, com pulseira eletrónica” eram algumas das frases que podiam ler-se nas faixas exibida pelo grupo de reclusos que subiu para o telhado do estabelecimento prisional.