De acordo com um comunicado divulgado, a GNR deteve, na quarta-feira, “dois homens, de 33 e 39 anos, por suspeita de crime extorsão, em Albufeira”.

O PÚBLICO noticiou, ao final da tarde de hoje, que um dos homens detidos é João Pais, conhecido como 'Caveirinha', um dos arguidos no processo sobre o furto e a recuperação das armas do paiol de Tancos.

Questionada pela Lusa, a GNR confirmou que um dos homens detidos é, efetivamente, João Pais.

Os dois suspeitos estiveram durante o dia de hoje no Tribunal de Instrução Criminal de Faro, onde decorreu o primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, mas “as diligências vão continuar amanhã”, especificou aquela força de segurança.

A nota divulgada esclarece que a detenção de João Pais e do outro homem aconteceu no decurso de uma investigação que decorria há 15 dias, motivada por denúncia relacionada com um crime de extorsão.

“Os dois homens suspeitos terão tentado extorquir a quantia de 10.000 euros a um cidadão, através de ameaças e agressões físicas”, prossegue o comunicado.